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Минтранс указал на рост числа рейсов авиакомпаний РФ летом в Турцию
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Минтранс указал на рост числа рейсов авиакомпаний РФ летом в Турцию

Минтранс РФ: Россия и Турция договорились об увеличении объема авиаперевозок
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Москва и Анкара договорились нарастить авиаперевозки до более 1,3 тыс. рейсов в неделю в летнем сезоне, число авиарейсов российских компаний в Турцию летом вырастет в 1,5 раза. Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

В ведомстве уточнили, что Росавиация подтвердила заявки турецких авиакомпаний на совершение дополнительных полетов в Россию «с суммарной частотой 49 рейсов в неделю».

«Теперь российскими авиакомпаниями запланировано выполнение более 720 рейсов в неделю по 62 маршрутам. Турецким перевозчикам согласованы заявки на выполнение регулярных полетов между Россией и Турцией по 37 маршрутам с частотой 629 рейсов в неделю в сезоне ИАТА «Лето 2023», — приводит сообщение Минтранса «РИА Новости».

Общее число еженедельно выполняемых рейсов между странами в итоге превысит 1,3 тыс.

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Каждую неделю по маршруту Анталья – Саратов будет совершаться семь рейсов, по маршрутам Стамбул – Москва и Анталья – Москва — по 21 рейсу.

По 14 рейсов еженедельно ожидается из Стамбула и Антальи в Санкт-Петербург, Антальи в Казань и Екатеринбург.

Ранее, 27 апреля, президенты РФ и Турции провели телефонные переговоры.

По их итогам российский лидер Владимир Путин сообщил, что Россия и Турция договорились о развитии двусторонних отношений, главным и принципиально важным из которых является углубление взаимодействия в экономике, туризме и торговле.

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