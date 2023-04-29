В Новой Каховке пропало электричество из-за обстрела со стороны ВСУ

Новая Каховка в Херсонской области подверглась массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 29 апреля, сообщила пресс-служба городской администрации.

«Новая Каховка и населенные пункты городского округа находятся под жесточайшим артиллерийским обстрелом со стороны боевиков ВСУ. Просим всех находиться в укрытиях и сохранить свои жизни и здоровье», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В результате ударов повреждено оборудование на городской электроподстанции и линии электропередачи, в населенных пунктах городского округа пропало электричество, добавили в пресс-службе.

Отмечается, что к ремонтным работам приступят сразу после окончания обстрелов украинскими военными.

Ранее, 27 апреля, Новая Каховка также подверглась массированному обстрелу со стороны ВСУ. Тогда все населенные пункты городского округа остались без электроснабжения.

18 апреля украинские боевики вновь обстреляли Новую Каховку. Обстрел пришелся на частный сектор, в котором живут мирные граждане. Снаряд снес крышу и часть второго этажа. Информация о пострадавших не поступала.

До этого, 13 апреля, во время обстрела города погиб мирный житель.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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