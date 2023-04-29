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Москва отвергла условия Киева для запуска аммиакопровода в Одессу

Замглавы МИД Вершинин: Москва отвергает условия Киева по запуску аммиакопровода Тольятти – Одесса
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Фото: Global Look Press/Sina Schuldt
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Россия отвергает попытки Украины выдвигать политические условия для запуска аммиакопровода Тольятти – Одесса. Об этом заявил в субботу, 29 апреля, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Он подчеркнул, что Москва всегда рассматривала аммиак как обоюдовыгодный коммерческий проект, а не как «что-то связанное с возможностью выдвижения политических условий».

«К сожалению, всё это время — условно говоря, с сентября, — нам через посредников, через ооновцев доходили различные политические требования с украинской стороны. Они были разнообразные, мы всех их отвергали и сегодня отвергаем», — сказал Вершинин журналистам.

Прежде, в середине февраля, в МИД РФ уже указывали, что работа аммиакопровода Тольятти – Одесса блокируется Украиной по политическим причинам. Между тем, как отмечалось в заявлении министерства, его запуск четко прописан в черноморской инициативе по поставкам зерна, подписанной сторонами в Стамбуле.

В ведомстве также сообщали, что цена за аммиак, который является ключевым сырьем для производства удобрений, сейчас достигла рекордной отметки в $1100 за 1 куб. м. Это уже привело не только к «кризису его ценовой недоступности», но и появившемуся дефициту данного вещества.

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10 февраля депутат Госдумы Евгений Нифантьев заявил «Известиям», что, мешая поставкам российских удобрений и зерна в рамках зерновой сделки, Украина и Запад провоцируют голод в странах, которые остро нуждаются в этой продукции.

Продовольственная сделка была заключена в Турции 22 июля 2022 года. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Россия продлила черноморскую зерновую инициативу до 18 мая.

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