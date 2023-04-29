Мурал и мемориальную доску в память о погибшей Дарье Дугиной открыли в Мелитополе

В Мелитополе Запорожской области в субботу, 29 апреля, открыли мурал и мемориальную доску в память о погибшей в результате теракта журналистке и философе Дарье Дугиной.

Портрет Дугиной разместили на одном из зданий Мелитопольского государственного университета на улице, которая недавно была официально переименована в ее честь.

Церемонию открытия посетили мэр Мелитополя Галина Данильченко, музыкант Аким Апачев и ректор университета Андрей Чуйков.

Автором проекта мурала является художник Алексей Гинтовт. Возле изображения журналистки на золоченом фоне также располагается надпись: «Даша — душа наша».

О том, что в Мелитополе появилась улица имени Дугиной, стало известно 12 апреля. Данильченко отметила, что при принятии решения переименования ряда улиц города учитывалось мнение жителей, а также комментарии историков, обращения от трудовых коллективов и общественных организаций.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года. В машине, на которой она возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция» в Подмосковье, сработало взрывное устройство. Криминалисты выяснили, что оно было заложено под днищем автомобиля со стороны водительского сиденья и было приведено в действие дистанционно.

Спустя два дня Федеральная служба безопасности заявила о раскрытии дела. Исполнительницей убийства оказалась гражданка Украины Наталья Вовк. По данным ведомства, Вовк приехала в Россию вместе с дочерью Софией Шабан, 21 августа она выехала через Псковскую область в Эстонию. 2 ноября Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал Вовк по обвинению в убийстве Дугиной.