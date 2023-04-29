Путин поздравил ЦСКА со 100-летием

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) со 100-летием. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля в субботу, 29 апреля.

Глава государства отметил, что история спортивного клуба прочно связана со становлением и развитием отечественного спорта высших достижений и триумфом атлетов на национальных и мировых соревнованиях.

«Сегодня мы чествуем «армейцев» всех поколений — тех, кто посвятил свой профессиональный, жизненный путь родному клубу, подавал пример честного, беззаветного служения избранному делу. Отрадно, что и в наши дни представители ЦСКА — в числе признанных лидеров российского и мирового спорта», — говорится в сообщении.

Путин отметил «подготовку, сплоченность, характер и волю» спортсменов, а также их конкурентоспособность по отношению к соперникам в разных видах спорта.

Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА) был основан 29 апреля 1923 года. В этот день прошел первый футбольный матч между воинами-спортсменами за первенство столицы.