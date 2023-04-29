Пожарные ликвидировали открытое горение в СНТ Курганской области

Пожарные ликвидировали возгорание в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) «Полянка-2» в Курганской области. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ранее, утром, в СНТ загорелись 25 строений. Для ликвидации пожара площадью около 5 га привлекли вертолет МИ-8 и самолет амфибия Бе-200 ЧС. Пожар был локализован в 9:02.

«В 12 часов 19 минут на пожаре ликвидировано открытое горение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что жилые дома и садовые строения удалось отстоять.

За день до этого восемь домов загорелись в деревне Корнилово Курганской области. Помимо этого также загорелись надворные постройки. Местное население эвакуировали.

Тогда же в экстренных службах региона сообщили, что за сутки в регионе сгорело более 130 строений в трех населенных пунктах. В настоящее время угроза населенным пунктам из-за пожаров уже снята.

С 27 апреля на территории Кургана был введен режим ЧС из-за лесных пожаров.