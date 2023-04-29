В Подмосковье выпал снег

В Подмосковье утром в субботу, 29 апреля, выпал снег.

Кадрами выпавшего снега поделились в Сети жители. На них видно, что в отдельных районах области наблюдается сильное отложение осадков.

О том, что утром в субботу в Москве ожидается дождь, мокрый снег, предупредил в беседе с «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Температура в столице составит до +12 градусов, в области — от +8 до +13 градусов, добавил он.

По словам синоптика, холодный атмосферный фронт постепенно покинет столичный регион, и погоду будет формировать тыловая часть циклона.

Ранее, 26 апреля, дожди прошли в центральных областях Европейской России. По данным Леуса, в Московской области за 12 часов выпало больше осадков, чем за все прошедшие дни апреля.

Руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин 26 апреля подчеркнул, что на с 29 апреля по 1 мая в столице ожидается облачная и пасмурная погода с температурой воздуха до +15 градусов.