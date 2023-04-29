Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров заявил о возросшем интересе стран к вступлению в ШОС и БРИКС
Общество
Пожарный поезд привлекут к тушению топливного резервуара в Севастополе
Мир
Экс-разведчик США спрогнозировал уход американцев с Украины
Происшествия
Два человека погибли при столкновении легковушки и грузовика в Башкирии
Армия
Российский коптер провел успешный таран украинского дрона под Авдеевкой
Происшествия
В ЛНР сообщили об обстреле ВСУ из РСЗО HIMARS
Армия
Боец ВС РФ рассказал о передвижении артиллерии ВСУ к линии соприкосновения
Мир
В Артемовске рассказали про огневые позиции ВСУ в вузе и зубной клинике
Наука и техника
SpaceX отменила запуск Falcon Heavy за минуту до старта
Армия
ВС РФ ликвидировали разведгруппу ВСУ на запорожском направлении
Армия
ВС РФ в мае получат новый носимый комплекс обнаружения беспилотников
Мир
МИД РФ заявил о заинтересованности США в сохранении посольства в Москве
Общество
Развожаев заверил, что пожар на нефтебазе в Севастополе не приведет к дефициту топлива

Видео. Пожар площадью 800 кв. м произошел на рынке во Владимире

0
Выделить главное
вкл
выкл
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023