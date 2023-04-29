Два человека погибли при столкновении легковушки и грузовика в Башкирии

Два человека сгорели заживо при столкновении легковушки и грузовика в Дуванском районе Башкирии. Об этом сообщил в субботу, 29 апреля, главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимир Севастьянов.

Он уточнил, что ДТП произошло около четырех часов утра на 179 км Бирск — Тастуба — Сатка. На трассе столкнулись «КамАЗ» и Volkswagen Polo.

«От сильного удара легковой автомобиль загорелся. В результате происшествия водитель и его пассажирка от полученных травм скончались на месте», — написал Севастьянов в своем Telegram-канале.

На опубликованных им кадрах видно, что автомобиль прогорел почти полностью. Грузовик, перевозивший стройматериалы, отбросило на обочину.

На месте работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее в субботу смертельное ДТП произошло на 72-м км Киевского шоссе в Наро-Фоминске Московской области. Водитель «КамАЗа» врезался на светофоре в несколько легковых автомобилей. При столкновении один из автомобилей загорелся. По данным источника «Известий», погибли четверо человек, в том числе двое детей 10 и 7 лет.