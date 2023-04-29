В результате активного наступления Вооруженных сил (ВС) России украинская артиллерия вынуждена располагаться рядом с линией боевого соприкосновения, из-за чего стала более уязвимой. Об этом в субботу, 29 апреля, рассказал российский боец реактивного дивизиона Первого армейского корпуса с позывным Кречет.

«Украинские артиллеристы вынуждены располагать свои стволы совсем рядом с фронтом, где сами становятся легкими мишенями», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По его словам, артиллерийское орудие Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось уничтожить всего в трех километрах от линии боевого соприкосновения на авдеевском направлении. Несмотря на попытки боевиков замаскироваться, нанести огневое поражение противнику не составляет труда, так как его легко засечь.

Как отметил собеседник агентства, с этой задачей прекрасно справляются российские «Грады».

Днем ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские силы сорвали ротацию украинских сил у четырех населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР). В результате огневого поражения было уничтожено до 50 украинских военнослужащих.

Кроме того, бойцы группировки нанесли поражающий удар по пункту временной дислокации 60-й отдельной механизированной бригады украинских военных в районе населенного пункта Дружковка на соледаро-бахмутском направлении. Также был поражен пункт временной дислокации ВСУ под Авдеевкой.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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