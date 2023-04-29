Женщина и двое ее внуков погибли при пожаре в доме под Волгоградом
Пенсионерка и двое ее внуков погибли при пожаре в частном доме в Волгоградской области. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Отмечается, что пожар произошел в ночь на субботу в поселке Ильевка.
«В ходе тушения пожара обнаружены тела бабушки и двух ее внуков», — говорится в сообщении ведомства.
По информации СК, детям было 13 и 15 лет.
В настоящее время ведомство проводит проверку. По предварительной версии, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки.
Ранее, 27 апреля, житель Новоаннинского района Волгоградской области сгорел в собственной бане из-за перекалившейся печи. Сообщение о пожаре поступило в спасательные службы около трех часов ночи. Возгорание удалось локализовать в 03:32, полностью ликвидировать — в 03:54. На пепелище спасатели обнаружили тело 56-летнего хозяина бани.