Пожарный поезд привлекут к тушению топливного резервуара в Севастополе

Горящий резервуар с топливом в Севастополе тушат 60 спасателей, ожидается прибытие пожарного поезда, сообщил 29 апреля губернатор Михаил Развожаев.

«Ситуация под контролем наших пожарных и всех оперативных служб. На месте 18 пожарных расчетов, 60 огнеборцев доблестно сражаются с огнем, ожидается прибытие пожарного поезда», — отметил он в Telegram-канале.

Как указал Развожаев, четвертый ранг пожара, который присвоен возгоранию, — самый сложный. Ввиду большого объема топлива потребуется какое-то время для локализации пожара.

Губернатор добавил, что пострадавших в результате инцидента нет. Гражданским объектам ничего не угрожает.

Также губернатор рассказал, что на месте пожара находятся начальник главного управления МЧС по Севастополю и врио начальника УМВД России по городу, а также полковник полиции и прокурор города.

Ранее в этот день Развожаев сообщил, что горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте. Отмечалось, что, предположительно, возгорание произошло после украинской атаки с беспилотника. Площадь пожара составляла около 1 тыс. кв. м.

Кроме того, в пресс-службе губернатора города уточняли, что возгорание резервуара не угрожает жилым домам. Отмечалось также, что пожар произошел на территории порта, которая находится в отдалении от гражданских объектов.