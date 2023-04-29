Российский коптер провел успешный таран украинского дрона под Авдеевкой

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) во время выполнения разведывательной миссии под Авдеевкой сбил дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 29 апреля сообщает агентство «РИА Новости».

Отмечается, что в ходе воздушной разведки на авдеевском направлении беспилотник ВС РФ обнаружил украинский БПЛА китайского производства модели DJI Mavic 3. После этого российский коптер вступил с ним в воздушный бой с целью перехвата.

Во время выполнения маневра российский оператор воспользовался тактикой воздушного тарана и нанес украинскому дрону удар в его верхнюю полусферу. В результате лопасти БПЛА противника были повреждены, и он упал.

После этого успешно проведенного тарана украинский коптер потерял управление и рухнул на землю.

Российский беспилотник остался в небе и продолжил выполнение задания командования, связанное с корректировкой артиллерийского огня по позициям ВСУ.

Ранее, 21 апреля, в России представили новое противодроновое ружье ПАРС-С «Степашка». Ружье может подключаться к дрону и переключать режимы работы беспилотника, чтобы посадить его или вернуть к месту запуска.

18 апреля стало известно, что два украинских БПЛА, сбитые над Донецком, были начинены 3 кг взрывчатки. Отмечается, что дроны были собраны на Украине из иностранных комплектующих.

13 апреля председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов также сообщал, что в Мелитополе прозвучал взрыв. Позже стало известно, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» полковник Александр Гордеев 12 апреля сообщил, что расчет зенитного ракетного комплекса «Тор» сбил украинский беспилотник «Лелека». Огнем из стрелкового оружия сбиты два беспилотника типа «Крыло», добавил начальник пресс-центра.

Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь 11 апреля показал работу комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в зоне спецоперации. Комплекс РЭБ «Палантин» может блокировать сотовую связь, закрытые цифровые линии передачи данных, каналы управления беспилотниками. Также комплекс глушит систему наведения. При отсутствии канала управления у источников они теряются в пространстве.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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