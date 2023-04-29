Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров заявил о сокращении доли государств G7 в мировой экономике
Общество
Пожарный поезд привлекут к тушению топливного резервуара в Севастополе
Мир
Экс-разведчик США спрогнозировал уход американцев с Украины
Мир
NR увидел угрозу для Украины в продвижении Зеленским либеральной повестки
Армия
Российский коптер провел успешный таран украинского дрона под Авдеевкой
Мир
Сестра Ким Чен Ына сочла опасной декларацию США и Южной Кореи
Армия
Артиллерия группы «Восток» уничтожила опорный пункт ВСУ под Угледаром
Мир
В Артемовске рассказали про огневые позиции ВСУ в вузе и зубной клинике
Наука и техника
SpaceX отменила запуск Falcon Heavy за минуту до старта
Армия
ВС РФ ликвидировали разведгруппу ВСУ на запорожском направлении
Армия
ВС РФ в мае получат новый носимый комплекс обнаружения беспилотников
Армия
Бронегруппа ВДВ отбила опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации
Происшествия
Пожар площадью 800 кв. м произошел на рынке во Владимире
Сюжет:

Российский коптер провел успешный таран украинского дрона под Авдеевкой

«РИА Новости»: российский беспилотник протаранил украинский дрон под Авдеевкой
0
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) во время выполнения разведывательной миссии под Авдеевкой сбил дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 29 апреля сообщает агентство «РИА Новости».

Отмечается, что в ходе воздушной разведки на авдеевском направлении беспилотник ВС РФ обнаружил украинский БПЛА китайского производства модели DJI Mavic 3. После этого российский коптер вступил с ним в воздушный бой с целью перехвата.

Во время выполнения маневра российский оператор воспользовался тактикой воздушного тарана и нанес украинскому дрону удар в его верхнюю полусферу. В результате лопасти БПЛА противника были повреждены, и он упал.

После этого успешно проведенного тарана украинский коптер потерял управление и рухнул на землю.

Российский беспилотник остался в небе и продолжил выполнение задания командования, связанное с корректировкой артиллерийского огня по позициям ВСУ.

Сбить засланца: российским силовикам разрешат атаковать беспилотники
Речь идет об уничтожении БПЛА на земле, в воде и в воздухе

Ранее, 21 апреля, в России представили новое противодроновое ружье ПАРС-С «Степашка». Ружье может подключаться к дрону и переключать режимы работы беспилотника, чтобы посадить его или вернуть к месту запуска.

18 апреля стало известно, что два украинских БПЛА, сбитые над Донецком, были начинены 3 кг взрывчатки. Отмечается, что дроны были собраны на Украине из иностранных комплектующих.

13 апреля председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов также сообщал, что в Мелитополе прозвучал взрыв. Позже стало известно, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» полковник Александр Гордеев 12 апреля сообщил, что расчет зенитного ракетного комплекса «Тор» сбил украинский беспилотник «Лелека». Огнем из стрелкового оружия сбиты два беспилотника типа «Крыло», добавил начальник пресс-центра.

Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь 11 апреля показал работу комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в зоне спецоперации. Комплекс РЭБ «Палантин» может блокировать сотовую связь, закрытые цифровые линии передачи данных, каналы управления беспилотниками. Также комплекс глушит систему наведения. При отсутствии канала управления у источников они теряются в пространстве.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023