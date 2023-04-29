Рано или поздно Киев останется без поддержки Вашингтона. Таким прогнозом поделился офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер на YouTube-канале Judging Freedom.

«Когда мы уйдем, а мы обязательно уйдем, украинцы останутся сами по себе, у разбитого корыта», — заявил он.

По словам эксперта, именно так американские власти обошлись с Афганистаном: не получив желаемых результатов, Вашингтон оставил республику один на один с нерешенными внутренними проблемами. При этом США не пришлось иметь дело с последствиями этой провальной политики.

Ранее, 25 апреля, американский правозащитник Аджаму Барака завил, что администрация президента США Джо Байдена готовится к афганскому сценарию на Украине. Таким образом он прокомментировал адресованное Киеву предостережение от излишней военной амбициозности. Как подчеркнули в издании Politico, аналогичное сообщение в 2021 году получил бывший лидер Афганистана Ашраф Гани незадолго до падения Кабула.

Накануне газета The New York Times написала, что в случае провала наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) западная поддержка Украины может ослабнуть, а Киев может столкнуться с растущим давлением с целью вступления в серьезные переговоры о прекращении или замораживании конфликта.

До этого, 22 апреля, газета Financial Times сообщила, что украинский лидер Владимир Зеленский опасается провала ВСУ при попытке наступления. По словам высокопоставленных чиновников в Киеве, руководство страны обеспокоено, что такая неудача может побудить западных союзников подтолкнуть страну к началу переговоров с Москвой.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.