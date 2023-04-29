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Беженка с Украины разделась в эфире британского шоу для поиска пары Naked Attraction

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Беженка с Украины по имени Мария приняла участие в британском телешоу Naked Attraction на телеканале Channel 4, где ей нужно было раздеться, чтобы найти пару для романтических отношений. Об этом 26 апреля сообщила газета Bristol Post.

Отмечается, что 22-летняя украинка работала сексологом и считает, что поиск пары на Украине и в Великобритании сильно отличается. Отвечая на вопросы ведущей Анны Ричардсон, девушка также рассказала, как бежала из своей страны после начала боевых действий там.

Из шести кандидатов на романтическую встречу с ней Мария выбрала одного участника, с которым отправилась на романтическое свидание в Манчестере, указывает газета.

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Ранее, 16 апреля, газета Daily Mail написала, что жительницы Великобритании жалуются на то, что украинские беженки, которых они приютили, уводят мужей из семей. Так, британка Эмма Нисигаки рассказала, что создала в соцсети группу из сотен людей для тех, у кого был негативный опыт работы с беженцами с Украины. Одна женщина, мать двоих детей, поделилась в этой группе, что была вынуждена развестись с мужем, когда узнала, что он тайком проводит время с их гостьей в баре.

В этот же день сообщалось, что жители Великобритании призвали тщательнее проверять биографии украинских беженцев после того, как стали жертвами обманов и краж со стороны «гостей». По данным СМИ, люди, столкнувшиеся с негативным опытом помощи беженцам, создают онлайн-сообщества, в которых делятся своими историями.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов ЛДНР со стороны Украины.

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