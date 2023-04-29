Беженка с Украины разделась в эфире британского шоу для поиска пары Naked Attraction

Беженка с Украины по имени Мария приняла участие в британском телешоу Naked Attraction на телеканале Channel 4, где ей нужно было раздеться, чтобы найти пару для романтических отношений. Об этом 26 апреля сообщила газета Bristol Post.

Отмечается, что 22-летняя украинка работала сексологом и считает, что поиск пары на Украине и в Великобритании сильно отличается. Отвечая на вопросы ведущей Анны Ричардсон, девушка также рассказала, как бежала из своей страны после начала боевых действий там.

Из шести кандидатов на романтическую встречу с ней Мария выбрала одного участника, с которым отправилась на романтическое свидание в Манчестере, указывает газета.

Ранее, 16 апреля, газета Daily Mail написала, что жительницы Великобритании жалуются на то, что украинские беженки, которых они приютили, уводят мужей из семей. Так, британка Эмма Нисигаки рассказала, что создала в соцсети группу из сотен людей для тех, у кого был негативный опыт работы с беженцами с Украины. Одна женщина, мать двоих детей, поделилась в этой группе, что была вынуждена развестись с мужем, когда узнала, что он тайком проводит время с их гостьей в баре.

В этот же день сообщалось, что жители Великобритании призвали тщательнее проверять биографии украинских беженцев после того, как стали жертвами обманов и краж со стороны «гостей». По данным СМИ, люди, столкнувшиеся с негативным опытом помощи беженцам, создают онлайн-сообщества, в которых делятся своими историями.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов ЛДНР со стороны Украины.