Президент Украины Владимир Зеленский может лишиться поддержки со стороны США после 2024 года. Об этом 28 апреля написал обозреватель National Review Бобби Миллер.

Отмечается, что Зеленский не смог заручиться поддержкой американских республиканцев из-за продвижения либеральной повестки.

«Зеленский мог бы провести мастер-класс по самосаботажу», — написал Миллер.

Журналист напомнил, что супруга украинского лидера Елена снялась для обложки журнала Vogue. Также поддержка прогрессивных общественных движений сыграли на руку тем, кто считает украинское сопротивление делом «прибрежных элит» — людей, придерживающихся либеральных политических взглядов.

По мнению Миллера, возможная смена власти в США поставит Украину в затруднительное положение.

Ранее, 22 апреля, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президента Украины ждут проблемы в случае провала контрнаступления. По его словам, в связи с нагнетанием очень тяжелой политической, экономической, финансовой, социальной и религиозной ситуации на Украине последнее, что держит население от внутреннего взрыва, — это надежда на наступление.

11 апреля Соскин выразил мнение, что Зеленскому придется уйти в отставку, если он не сменит свой политический курс. По словам эксперта, киевский режим фактически узурпировал власть, совершая антиконституционные действия. Соскин полагает, что украинский лидер допустил ошибки по многим направлениям, включая военную и международную повестку.

Депутат Госдумы Валерий Селезнев 29 марта заявил, что Зеленский понимает, что, не показав Западу результаты на поле боя, может лишиться своей должности. По его мнению, президент Украины чувствует настроение своих партнеров и, скорее всего, слышит от них прямые условия: либо Зеленский показывает результаты своей деятельности, либо Запад сокращает объем помощи и призывает к диалогу с РФ.

19 марта Соскин предупредил Зеленского о возможности импичмента из-за его деятельности на посту. По мнению Соскина, скрываться от ответственности за принятие незаконных указов за военным положением не получится. Лидеру страны придется выполнить обещания.

Также Соскин 3 марта призвал Зеленского уйти в отставку. По его словам, президент Украины не способен обеспечить контроль над ситуацией в стране. В частности, он обратил внимание на сложные условия жизни и на то, что администрация Зеленского продолжает наживаться на своих гражданах.

27 февраля газета Politico писала, что на Украине нарастает внутриполитическая критика в адрес Зеленского. По данным авторов материала, оппозиционные политики всё чаще обвиняют главу государства в чрезмерной концентрации власти и поверхностных методах управления.

До этого, 3 февраля, Соскин сказал, что проблемы со здоровьем президента США Джо Байдена, скандалы вокруг его сына Хантера и ослабление Демократической партии могут грозить Зеленскому отставкой.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.