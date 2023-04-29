Президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену

За госизмену в России теперь будут лишать свободы пожизненно. Соответствующий закон о поправках в Уголовный кодекс РФ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован в пятницу, 28 апреля, на сайте правовой информации.

До внесения поправки ответственность за это преступление, согласно статье 275 («Государственная измена»), было предусмотрено в виде 20 лет заключения.

На законодательном уровне понятие госизмены подразумевает шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника либо оказание финансовой, а также материально-технической помощи.

Кроме того, увеличен срок лишения свободы с 15 до 20 лет за противоправные действия, регулируемые статьей 205 («Террористический акт»). За совершение акта международного терроризма наказание составит от 12 лет до пожизненного лишения свободы, ранее — от 10 лет.

Поправки в закон также увеличивают с 5 до 7 лет лишения свободы минимальное наказание за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений, а минимальный срок за пособничество составит 12 лет, сейчас он составляет 10 лет.

Ранее, 28 апреля, юрист Алексей Гавришев разъяснил «Известиям», что включает в себя понятие госизмены. Он пояснил, что сведения, составляющие государственную тайну, могут быть доверены лицу или известны ему по службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством.

Также в этот день сообщалось, что в Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство об аресте еще одного россиянина, по фамилии Бойко, в рамках уголовного дела о госизмене. 26 апреля — по фамилии Плыске, 27 апреля — Рассулова.

Закон о пожизненном лишении свободы за государственную измену был одобрен Советом Федерации 26 апреля. Таким образом, приняты поправки в ст. 57 Уголовного кодекса РФ «Пожизненное лишение свободы». Статью дополнили новым основанием — «совершение особо тяжких преступлений против основ... конституционного строя и безопасности государства, в случае совершения которых может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы».