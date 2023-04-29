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В Артемовске рассказали про огневые позиции ВСУ в вузе и зубной клинике

«РИА Новости»: житель Артемовска рассказал про огневые позиции ВСУ в вузе и зубной клинике
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) с прошлого года размещали в Артемовске (украинское название — Бахмут) свои позиции. Об этом 29 апреля рассказал эвакуированный из города рабочий хлебокомбината Дмитрий Чекалин.

Он отметил, что с лета прошлого года ВСУ размещали на объектах гражданской инфраструктуры гаубицы и минометы, а также применяли ракетное вооружение из жилых домов.

«Девятиэтажка, восьмой этаж — оттуда стреляли или ПТУРом <…> звук оттуда уходил сильный. Рядом с этой девятиэтажкой находится «иняз» (институт иностранных языков, вывезенный в Артемовск из Горловки в 2014 году. — Ред.), под ним находился бункер <…> и там находились они. Напротив «иняза» — стоматологический кабинет, они тоже находились там. Здание, где (швейная — Ред.) фабрика «8-го марта», — изнутри стреляли тоже с миномета или с гаубицы», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Как сообщил Чекалин, он вместе с родителями переселился в подвал с июня 2022 года, а в апреле их эвакуировали из зоны боев в Артемовске российские военнослужащие.

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Накануне эвакуированные жители Артемовска рассказали, что украинские боевики при отходе из города минируют гражданские постройки.

Сотрудник ЧВК «Вагнер» рассказал 25 апреля о попытке украинского боевика из батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ) покинуть Артемовск вместе с мирными жителями во время эвакуации, проводимой российскими силами.

23 апреля представитель силовых структур рассказал, что украинские боевики имитировали перестрелки рядом с жилыми домами, чтобы вынудить к бегству их хозяев и позже разграбить оставленные дома.

Жительница Артемовска 22 апреля рассказала «Известиям» о бесчинствах ВСУ, пока они находились в ожидании освобождения города. Она отметила, что власти Украины с февраля начали «охоту» за маленькими детьми. Для того чтобы их не изъяли, детей приходилось прятать. А в феврале и марте обстрелы города участились, к домам регулярно подъезжали украинские танки и обстреливали жилища.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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