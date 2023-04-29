Пожар площадью 800 кв. м произошел на рынке во Владимире

Пожар произошел на рынке во Владимире. Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что пламя охватило 800 кв. м. Спасатели сейчас тушат возгорание. По данным ведомства, никто не пострадал.

Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия в социальных сетях. На них видно, что на территории рынка полыхает пламя.

Накануне сообщалось, что пожар произошел в Высоковске (городской округ Клин) на территории бывшей швейной фабрики. Его площадь составила 3200 кв. м. О пострадавших не сообщалось.