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ВС РФ ликвидировали разведгруппу ВСУ на запорожском направлении

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Фото: РИА Новости
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Российские силы уничтожили разведгруппу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Пологовском районе Запорожской области, сообщил 29 апреля начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«На запорожском направлении в районе населенного пункта Марфополь вскрыта и уничтожена разведгруппа противника, ликвидировано три боевика», — приводит его слова «РИА Новости».

Также у населенного пункта Чаривное российские войска сорвали подвоз материальных средств на позиции 108-й бригады украинской теробороны. Расчетами самоходных артиллерийских установок «Акация» уничтожены грузовой автомобиль и три украинских боевика.

Кроме того, российские артиллеристы уничтожили опорный пункт противника и семь боевиков в районе населенного пункта Малая Токмачка в Ореховском районе Запорожской области.

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Накануне Александр Гордеев сообщил, что российские военные уничтожили разведку ВСУ из 16 человек на южнодонецком направлении. Он добавил, что ракетно-артиллерийским ударом из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», самоходных артиллерийских установок (САУ) «Малка» и «Гиацинт» было уничтожено 12 единиц легкобронированной и автомобильной техники противника, а также более 20 боевиков в районе населенного пункта Елизаветовка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Ранее, 26 апреля, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Киев перебрасывает в подконтрольную им часть Запорожской области войска из Центральной Украины. Как он уточнил, до 30 апреля на это направление киевские власти собираются перебросить три бригады теробороны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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