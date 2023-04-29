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Служащие ЮВО поразили пункт дислокации «Азова» под Новониколаевкой

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Служащие ВС РФ ликвидировали пункт дислокации боевиков украинского батальона «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации) в районе Новониколаевки. Об этом в субботу, 29 апреля, рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Ракетными подразделениями Южной группировки войск нанесен удар по району восстановления боеспособности 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ и пункту временной дислокации боевиков националистического батальона «Азов» в районе населенного пункта Новониколаевка», — заявил он.

Астафьев также добавил, что ракетчики Южного военного округа (ЮВО) уничтожили две позиции радиолокационных станций противника в районе населенного пункта Камышеваха.

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Накануне в Минобороны сообщили, что российские силы уничтожили до 300 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении.

В этот же день Астафьев заявил, что служащие южной группы группы сорвали ротацию украинских сил в районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное, Дружба и Марьинка Донецкой Народной Республики (ДНР).

Кроме того, ВС РФ нанесли поражающий удар по пункту временной дислокации 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ на соледаро-бахмутском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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