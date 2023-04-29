Путин заявил, что Россия не будет следовать правилам, навязываемым Западом

Президент РФ Владимир Путин 28 апреля в ходе своего выступления перед Советом законодателей при Федеральном собрании РФ заявил, что Россия не будет следовать самовольно придуманным правилам западных государств.

«Какие правила? — их никто не видел, кто их написал эти правила? У себя под одеялом пишут и сами под одеялом что-то с этим делают, но мы к ним под одеяло лезть не будем, но и следовать этим их «правилам» тоже не собираемся», — указал глава государства на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

Российский лидер подчеркнул, что Запад «маниакально разрушают правовую базу и каналы диалога», пытаясь «навязать всем свои взгляды».

При этом российский лидер заявил, что Россия не находится в изоляции и будет выстраиваться отношения с теми странами, которые этого хотят. Кроме того, он отметил, что в США и Европе есть много людей, которые думают одинаково с Россией. Однако элиты этих стран ведут себя по-другому.

Путин подчеркнул, что рост благосостояния народа является приоритетной задачей российского правительства. Также глава государства указал на рост доходов россиян, «пока скромно, но всё же». Он отметил, что те, кто пытается создать проблемы России, в результате вредят сами себе.

До этого, 24 апреля, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что коллективному Западу следует проявить уважение к позиции Москвы по наиболее острым геополитическим вопросам во избежание эскалации.

В начале апреля президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что отношения РФ и США переживают глубокий кризис. По его словам, в основе этого кризиса лежат принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка.