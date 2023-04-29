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Американские политологи оценили шансы Байдена и Трампа на выборах

Американский политолог Расмуссен оценил шансы Байдена и Трампа на выборах в 2024 году
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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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У бывшего президента США Дональда Трампа неплохие шансы обойти действующего главу государства Джо Байдена на предстоящих выборах. Таким мнением в пятницу, 28 апреля, поделились с «РИА Новости» американские аналитики.

«Если только Трамп не подвергнется заключению за тяжкие преступления, я уверен, что он легко победит Байдена в 2024 году», — заявил консервативный политический аналитик Чарльз Ортел.

Между тем вице-президент базирующегося в Вашингтоне Евразийского центра Эрл Расмуссен сделал более осторожный прогноз. По его словам, у обоих кандидатов есть свои сильные и слабые стороны, которые могут повлиять на итоговое решение избирателей. Эксперт отметил, что популярность Трампа по-прежнему высока, а недавние обвинения ему со стороны минюста лишь дополнительно подняли его медийность и привлекли новых единомышленников.

Байден, в свою очередь, пользуется неплохой поддержкой однопартийцев и фактически не имеет конкурентов на праймериз демократов. В целом Расмуссен заключил, что у обоих кандидатов приблизительно равные шансы на победу в президентской гонке в 2024 году.

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25 апреля Джо Байден официально подтвердил намерение баллотироваться на выборах главы государства. Вице-президент Камала Харрис также заявила о готовности претендовать на второй срок.

После этого экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что переизбрание Байдена на второй срок может обернуться катастрофой для государства. По его словам, некомпетентные действия американского лидера и его администрации привели страну в упадок, а также усугубили ядерную угрозу для всего мирового сообщества.

До этого, 23 апреля, телеканал NBC сообщил, что 68% консерваторов продолжают поддерживать экс-президента США Дональда Трампа. При этом против переизбрания Байдена выступило 70% респондентов. Причиной этого чаще всего называют состояние здоровья нынешнего главы государства. Трамп, в свою очередь, невысоко оценил шансы Байдена на победу в президентской гонке. Сам республиканец подтвердил намерение участвовать в выборах еще 12 апреля.

Выборы президента США планируется провести в ноябре 2024 года.

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