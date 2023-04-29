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ВС РФ в мае получат новый носимый комплекс обнаружения беспилотников
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ВС РФ в мае получат новый носимый комплекс обнаружения беспилотников

ТАСС: в мае ВС РФ получат новый носимый детектор беспилотников
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В мае в подразделения Вооруженных сил России для контрольной эксплуатации поступит новый носимый тактический комплекс обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Синица». Об этом 29 апреля сообщил источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что станция носится на разгрузочном жилете. Это комплекс для пеших и мобильных групп, в который входит модуль носителя и набор сменных модулей, дающий «широкие возможности по конфигурированию комплекса под конкретную задачу».

По информации источника, «Синица» работает в диапазоне 2400, 5200, 5800 МГц.

Комплекс может обнаруживать БПЛА на дистанции до 2 км в секторе 120 градусов. Аккумулятор устройства рассчитан на 120 минут и имеет возможность питания от стационарной сети. Также «Синица» позволяет устанавливать дополнительно два типа модулей подавления БПЛА, работающих в диапазонах частот 433–1600 МГц и 2400–5800 МГц и блокирующих каналы управления и навигации дронов.

Как сообщил источник агентства, при размещении в пункте временной дислокации можно объединить нескольких комплексов в единую сеть для обеспечения сектора обнаружения в 360 градусов или увеличения зоны обнаружения БПЛА по фронту.

Наивысший пилотаж: дроны в России хотят подключить к сотовым сетям
Что это даст пользователям беспилотников

Ранее, 27 апреля, президент России Владимир Путин отметил важность поддержки разработок российских компаний, занимающихся созданием беспилотников.

21 апреля в России представили новое противодроновое ружье ПАРС-С «Степашка». Ружье может подключаться к дрону и переключать режимы работы беспилотника, чтобы посадить его или вернуть к месту запуска. Дальность действия ружья составляет от 500 м до 1,5 км. Мощность устройства составляет до 50 Вт, оно может работать автономно до двух часов. В комплекте есть также зарядное устройство.

Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь 11 апреля показал работу комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в зоне спецоперации. Комплекс РЭБ «Палантин» может блокировать сотовую связь, закрытые цифровые линии передачи данных, каналы управления беспилотниками. Также комплекс глушит систему наведения. При отсутствии канала управления у источников они теряются в пространстве.

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