ВС РФ в мае получат новый носимый комплекс обнаружения беспилотников

В мае в подразделения Вооруженных сил России для контрольной эксплуатации поступит новый носимый тактический комплекс обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Синица». Об этом 29 апреля сообщил источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что станция носится на разгрузочном жилете. Это комплекс для пеших и мобильных групп, в который входит модуль носителя и набор сменных модулей, дающий «широкие возможности по конфигурированию комплекса под конкретную задачу».

По информации источника, «Синица» работает в диапазоне 2400, 5200, 5800 МГц.

Комплекс может обнаруживать БПЛА на дистанции до 2 км в секторе 120 градусов. Аккумулятор устройства рассчитан на 120 минут и имеет возможность питания от стационарной сети. Также «Синица» позволяет устанавливать дополнительно два типа модулей подавления БПЛА, работающих в диапазонах частот 433–1600 МГц и 2400–5800 МГц и блокирующих каналы управления и навигации дронов.

Как сообщил источник агентства, при размещении в пункте временной дислокации можно объединить нескольких комплексов в единую сеть для обеспечения сектора обнаружения в 360 градусов или увеличения зоны обнаружения БПЛА по фронту.

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