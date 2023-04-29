Три человека получили ранения в результате атаки на окрестности Хомса

Три мирных жителя пострадали в результате израильской атаки на окрестности города Хомс. Об этом 29 апреля сообщает минобороны Сирии.

«Сегодня (в субботу. — Ред.) около 00:50 израильский противник совершил воздушную агрессию несколькими ракетами со стороны севера Ливана, нанеся удары по некоторым пунктам в окрестностях города Хомс», — говорится в заявлении.

Уточняется, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько ракет.

Кроме того, стало известно, что атака привела к тому, что загорелась заправочная станция, также сгорели несколько грузовиков и цистерн.

Ранее в этот день агентство SANA сообщило, что силы ПВО Сирии отражают атаку в небе над Хомсом.

До этого, 9 апреля, Израиль нанес удары по военному комплексу 4-й дивизии сирийской армии, радиолокационным системам и артиллерийским позициям в ответ на ракетный обстрел Дамаском еврейского государства.

Тогда же в Сирии сообщили о взрывах в окрестностях Дамаска. В свою очередь, Армия обороны Израиля в соцсетях написала о начале обстрела сирийской территории.

Между тем постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 27 апреля осудил рост количества ударов Израиля по территории Сирии с начала 2023 года и отсутствие реакции руководства международной организации на эти действия.

Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1948 года, когда была провозглашена независимость израильской земли. В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал часть Голанских высот, принадлежащих Сирии с 1944 года.

В 1981 году израильский парламент в одностороннем порядке утвердил над ними суверенитет Израиля. Периодически стороны осуществляли попытки достичь мира, но безуспешно.