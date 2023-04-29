Реклама
Прямой эфир
Мир
Под Одессой мужчина «заминировал» военкомат из-за вызова туда друзей
Армия
Служащие ЮВО поразили пункт дислокации «Азова» под Новониколаевкой
Мир
Пентагон выделил компании Lockheed Martin $616 млн на производство HIMARS
Армия
ВС РФ уничтожили три склада боеприпасов и нанесли удары по бригадам ВСУ
Мир
Американские политологи оценили шансы Байдена и Трампа на выборах
Мир
ВСУ обвинили в минировании путей отхода своих солдат
Армия
ВС РФ разбили опорные пункты ВСУ под Марьинкой с помощью «Солнцепеков»
Армия
Авиация ВС РФ поразила шесть опорных пунктов ВСУ в зоне СВО
Мир
Конкурент Эрдогана на выборах выступил за вступление Турции в ЕС
Армия
ВС РФ в мае получат новый носимый комплекс обнаружения беспилотников
Мир
Сестра Ким Чен Ына назвала Байдена стариком без будущего из-за слов о КНДР
Армия
Бронегруппа ВДВ отбила опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации
Происшествия
Пожар площадью 800 кв. м произошел на рынке во Владимире
Сюжет:

Бронегруппа ВДВ отбила опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации

Бронегруппа ВДВ оказала поддержку пехоте при штурме опорного пункта ВСУ
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бронегруппы Воздушно-десантных войск (ВДВ) поддерживают штурмовые подразделения при наступлении на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 29 апреля сообщило Министерство обороны РФ.

Информация о взводном опорном пункте националистов в лесном массиве поступила от разведгруппы десантников, которые ведут наблюдение за окрестностями с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Для выполнения задач было направлено десантно-штурмовое подразделение при поддержке бронегруппы на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ. Совершив марш на штатной технике, военнослужащие сблизились с противником и открыли по нему шквальный огонь.

Как отметил командир бронегруппы с позывным «Палитра», на позиции находилось около 80 боевиков ВСУ. Большая часть личного состава неприятеля была уничтожена, кроме того, российские силы захватили трофейное вооружение и заняли оборонительную точку.

«Мы выехали, отработали, помогли пехоте. После этого пехота успешно справилась с захватом опорного пункта и продвинулись уже намного вперед», — подытожил наводчик-оператор, командир боевой машины с позывным «Ростов».

После выполнения поставленной задачи, военнослужащие оперативно отошли в безопасный район.

Ракетный отстрел: ВС РФ наносят массированные удары по украинским резервам
Авиация и флот уничтожают подразделения ВФУ до того, как они попадут на линию боевого соприкосновения

Ранее, 27 апреля, МО сообщило, что артиллеристы ВДВ противостоят украинским формированиям на артемовском направлении. Ими были уничтожены взводный опорный пункт националистов, расположенный в лесополосе, а также пехотная группа ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023