Бронегруппа ВДВ отбила опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации

Бронегруппы Воздушно-десантных войск (ВДВ) поддерживают штурмовые подразделения при наступлении на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 29 апреля сообщило Министерство обороны РФ.

Информация о взводном опорном пункте националистов в лесном массиве поступила от разведгруппы десантников, которые ведут наблюдение за окрестностями с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Для выполнения задач было направлено десантно-штурмовое подразделение при поддержке бронегруппы на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ. Совершив марш на штатной технике, военнослужащие сблизились с противником и открыли по нему шквальный огонь.

Как отметил командир бронегруппы с позывным «Палитра», на позиции находилось около 80 боевиков ВСУ. Большая часть личного состава неприятеля была уничтожена, кроме того, российские силы захватили трофейное вооружение и заняли оборонительную точку.

«Мы выехали, отработали, помогли пехоте. После этого пехота успешно справилась с захватом опорного пункта и продвинулись уже намного вперед», — подытожил наводчик-оператор, командир боевой машины с позывным «Ростов».

После выполнения поставленной задачи, военнослужащие оперативно отошли в безопасный район.

Ранее, 27 апреля, МО сообщило, что артиллеристы ВДВ противостоят украинским формированиям на артемовском направлении. Ими были уничтожены взводный опорный пункт националистов, расположенный в лесополосе, а также пехотная группа ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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