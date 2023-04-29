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Экс-советник Пентагона назвал конечную точку поддержки Украины Западом

Макгрегор: США не успокоятся, пока танки России не доедут до Польши
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Фото: commons.wikimedia.org/Joeyp3413
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Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что радикально настроенное крыло Вашингтона не прекратит поддержку Киева до тех пор, пока конфликт не дойдет до границы НАТО. Об этом он сказал 26 апреля в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«(Заместитель госсекретаря США. — Ред.) Виктория Нуланд представляет крайне левое идеологическое направление в администрации Байдена. <…> Она из тех, кто не успокоится, пока российские танки не окажутся у границы с Польшей», — сказал он.

Как отметил Макгрегор, такая позиция является очень опасной. При этом он выразил мнение, что слова Нуланд не имеют реального веса и не отражают официальную позицию Белого дома.

Однако Макгрегор считает, что в Польше опасаются прямого столкновения с Россией, поэтому предостерегают от использования польских войск для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Между тем, 27 апреля руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер, заместитель шефа Пентагона по вопросам закупок и технического обеспечения Уильям Лаплант проведет встречу с представителями порядка 40 стран по ускорению закупок вооружений для Украины.

Газета The New York Times 24 апреля написала, что в случае провала наступления ВСУ западная поддержка Украины может ослабнуть, а Киев столкнется с растущим давлением с целью вступления в серьезные переговоры о прекращении или замораживании конфликта.

19 апреля в Пентагоне заявили о выделении Украине военной помощи на $325 млн. Отмечается, что это уже 36-й раз, когда Вашингтон передает Киеву вооружения из запасов министерства обороны.

До этого, 3 апреля, The New York Times сообщила, что США вскоре исчерпают средства на помощь Украине. Ожидается, что бюджет Вашингтона на военную помощь Киеву закончится примерно к сентябрю.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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