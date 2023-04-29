В США приостановили полеты военной авиации после крушения вертолетов

Американские сухопутные силы заявили 28 апреля о приостановке полетов своей авиации после крушения вертолетов военно-воздушных сил (ВВС) США, что привело к гибели 12 человек.

«Решение оставляет на земле всех армейских летчиков, <...> пока они не пройдут необходимые тренировки», — говорится в сообщении сухопутных войск.

Отмечается, что исключение составляют участвующие в «критических миссиях летчики».

В заявлении указано, что во время этой приостановки внимание будет сосредоточено на протоколах безопасности и подготовки, с тем чтобы пилоты и другие члены экипажей обладали знаниями, подготовкой и осведомленностью, необходимыми для безопасного выполнения поставленных задач.

Накануне в штате Аляска потерпели крушение два вертолета ВВС США. Инцидент произошел около населенного пункта Хили, где был организован тренировочный вылет ударных вертолетов AH-64 Apache. В тот же день сообщалось о гибели трех человек в результате произошедшего.

До этого, в марте, девять американских военнослужащих погибли в результате столкновения вертолетов в штате Кентукки в округе Тригг. Согласно имеющейся информации, военные летели на вертолетах HH-60 Black Hawk во время обычной учебной миссии, когда произошел инцидент.