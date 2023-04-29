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Глава Русского дома в ЦАР Сытый вернулся к работе в Банги

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Фото: t.me/officersunion
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Глава Русского дома в Центральноафриканской республике (ЦАР) Дмитрий Сытый вернулся к работе в Банги. Об этом 28 апреля сообщили «РИА Новости» его коллеги.

«Руководитель Русского дома Дмитрий Сытый вернулся в Банги и приступил к работе», — рассказали собеседники агентства.

Отмечается, что в этот день провел пресс-конференцию для местных журналистов.

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Ранее, 1 февраля, сообщалось о задержании четырех сотрудников компании экспресс-доставки грузов DHL по делу о покушении на Сытого. Свою вину они отрицают.

О покушении на Сытого стало известно 16 декабря. Глава Русского дома получил анонимную посылку и вскрыл ее, после чего произошел взрыв. В результате Сытый был госпитализирован. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ назвал произошедшее терактом.

Позже в этот день на месте покушения была найдена записка с угрозами от «французов» с требованием «убраться из Африки».

В свою очередь МИД РФ назвал нападение на Сытого попыткой помешать деятельности Русского дома в Банги и навредить успешному развитию дружественных отношений между двумя странами.

19 декабря Сытый вылетел из Банги в Россию для дальнейшего лечения.

В этот же день глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что российские представители будут участвовать в расследовании покушения на Сытого. Он также добавил, что происшествие следует расценивать как террористический акт, однако он усомнился в том, что это может быть частью «глобальной охоты» на россиян.

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