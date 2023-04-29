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Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию армии

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За дискредитацию Вооруженных сил РФ будут лишать приобретенного гражданства России. Президент России Владимир Путин подписал обновленный закон «О гражданстве», документ опубликован 28 апреля на портале правовой информации.

Отмечается, что основанием для лишения российского гражданств могут стать такие преступления, как терроризм, оборот наркотических средств и психотропных веществ, дискредитация армии, подделка документов, публичные призывы к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля, диверсионная деятельность и организация диверсионного сообщества, публичные призывы к действиям против территориальной целостности России, действия, угрожающие национальной безопасности, а также добровольное желание гражданина и тяжкие преступления против государства.

Документом также внесены поправки о принятии в гражданство РФ иностранца, заключившего контракт о прохождении службы в российской армии на срок не менее одного года.

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Также в этот день был опубликован закон о поправках в Уголовный кодекс РФ, который вводит пожизненное лишение свободы за госизмену и ужесточает ответственность за терроризм. Так, по статье 275 («Государственная измена») максимальным наказанием устанавливается пожизненное лишение свободы (сейчас до 20 лет заключения). По статье 205 («Террористический акт») максимальный срок увеличен с 15 до 20 лет лишения свободы. Согласно поправкам, за совершение акта международного терроризма наказание составит от 12 лет до пожизненного лишения свободы, ранее — от 10 лет.

Кроме того, 28 апреля стало известно, что теперь в России вводится уголовное наказание до пяти лет тюрьмы за помощь в исполнении незаконных решений международных организаций. В частности, за такие преступления вводится наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей или в размере зарплаты за период от 3 до 5 лет.

До этого, 5 апреля, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев заявил «Известиям», что за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) РФ можно будет лишиться приобретенного гражданства.

Еще в марте Госдума в третьем чтении приняла закон об административной ответственности за дискредитацию добровольцев, участвующих в специальной военной операции по защите Донбасса.

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