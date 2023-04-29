Два человека пострадали при подрыве гранаты в Николаеве
Два человека получили ранения в результате подрыва гранаты в городе Николаеве на юге Украины. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщил глава областного управления Нацполиции Сергей Шайхет.
В своем Telegram-канале он написал, что виновником инцидента оказался местный житель. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и решил подорвать гранату после того, как незнакомые люди не дали ему денег. В результате срабатывания устройства пострадал сам злоумышленник и проходившая мимо женщина, оба были госпитализированы.
Шайхет подчеркнул, что правоохранительные органы начнут работу с нарушителем как только будет получено разрешение от врачей. Между тем решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее, 16 апреля, в Киеве задержали мужчину, который на почве ревности бросил гранату в девушку и ее спутника. В результате обоих потерпевших доставили в больницу с ранениями. Отмечается, что злоумышленника подозревают в покушении на убийство двух и более человек. Ему может грозить от 10 до 15 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение.