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Беженка с Украины разделась в эфире британского шоу для поиска пары

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Фото: Global Look Press/Ty O'Neil
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Украинская беженка по имени Мария разделась в скандальном британском телешоу Naked Attraction. Об этом 26 апреля сообщила газета Bristol Post.

По правилам телешоу герои должны обнажаться друг перед другом. Программа выйдет в эфир в 3 мая на телеканале Channel 4.

Согласно информации газеты, Мария была вынуждена переехать в Великобританию из-за страха за собственную жизнь. По правилам шоу, главный герой должен выбрать, с кем из шести участников он пойдет на свидание после эфира. Кандидаты знакомятся раздеваются и разговаривают на личные темы, чтобы лучше узнать друг о друге.

Отмечается, что во время съемок Мария отвергла несколько претендентов на свидание с ней, но в итоге всё же согласилась встретиться с одним из участников.

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Ранее, 13 апреля, газета Daily Mail написала, что жительницы Великобритании жалуются на то, что украинские беженки, которых они приютили, уводят мужей из семьи. Так, британка Эмма Нисигаки рассказала, что знает по меньшей мере 17 жен, чьи мужья имели романы с украинками, которых британцы селили у себя по программе «Дома для Украины».

25 марта посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко призвал жителей Великобритании принять больше беженцев из его страны. Заявление приурочено к годовщине запуска программы по принятию украинских беженцев в Великобритании.

Глава МВД Великобритании Суэлла Браверман 7 марта объявила о намерении ввести лимит на число беженцев, которые могут попасть в страну в течение года. По ее словам, принятие такого билля позволит создать упорядоченную систему, в рамках которой в страну будет попадать строго регламентированное число беженцев ежегодно и только по безопасным и законным маршрутам.

До этого, 24 февраля, телеканал Sky News сообщил, что украинская беженка оставила мужа на родине и переехала к министру энергетики Великобритании Гранту Шаппсу. Снежана Чайкина с сыном, 75-летней матерью и собакой Максом приехали в рамках программы «Дома для Украины». На Украине у Чайкиной остался муж, который недавно был уволен со службы по медицинским показаниям. Мужчина недавно отправился в Польшу и в скором времени надеется воссоединиться с семьей.

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