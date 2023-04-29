Пожилая женщина утонула в водостоке в Ростове-на-Дону
Тело женщины 1942 года рождения обнаружили в ливневом коллекторе в Ростове-на-Дону. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщили в пресс-службе областного СУ СК России.
«Следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти женщины», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
3 апреля региональное управление МЧС привело данные о 15 утонувших в Ростовской области с начала 2023 года. На водоемах погибли 13 взрослых и двое несовершеннолетних. Спасти удалось 17 человек, в том числе троих детей.