В Петербурге прорвало трубу на улице Димитрова
Проезжую часть на улице Димитрова в Санкт-Петербурге затопило из-за прорыва трубы. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
«28 апреля в 21:35 на горячую линию ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» поступила заявка на скопление воды на проезжей части у дома № 11 на улице Димитрова», — говорится в Telegram-канале водоканала.
Отмечается, что на место аварии для обследования сетей и отвода воды оперативно прибыли бригады предприятия. Специалисты приступили к локализации утечки.
Ранее, 16 апреля, фонтан горячей воды высотой с двухэтажный дом забил на 5-й Советской улице в центре Санкт-Петербурга. Причиной коммунальной аварии стал прорыв трубы.