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Пушков оценил вероятность начала санкционной войны Запада против Китая

Сенатор Пушков: Запад подумает, прежде чем начинать санкционную войну против Китая
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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Сенатор Алексей Пушков 28 апреля оценил вероятность начала санкционной войны США против Китая, комментируя слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Как указал Салливан, 80% критически важных полезных ископаемых перерабатываются Китаем.

«США полностью зависят от ввоза 14 редкоземельных минералов. 80% этих минералов в страны ЕС поставляет Китай. Прекращение поставок угрожает остановкой автомобильной промышленности и производства электромобилей», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, на Западе «20 раз подумают, прежде чем начинать санкционную войну против Китая». Он считает, что редкоземельные ценности могут оказаться для западных стран важнее его «официальных ценностей».

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Ранее, 21 апреля, политолог-американист Малек Дудаков рассказал «Известиям», что полномасштабной экономической войны в ближайшее время между США и Китаем не прогнозируется.

В этот же день Пушков заявил, что Вашингтон подал важный сигнал, заявив, что США не готовы отказаться от экономического сотрудничества с Китаем. Подобные реплики говорят о том, что американская сторона в любом случае окажется в проигрыше.

Так сенатор прокомментировал слова министра финансов США Джанет Йеллен, которая назвала полный разрыв с Китаем «катастрофой для обеих стран» и «дестабилизирующим фактором для остального мира».

18 апреля газета Politico сообщила, что администрация Белого дома готовится объявить о «беспрецедентных» ограничениях американских инвестиций в Китай. Это направлено на сдерживание технологического и военного развития Пекина.

Премьер Госсовета КНР Ли Цян 30 апреля заявил, что мир должен противостоять односторонним санкциям и образованию конфликтующих блоков. Пекин выступает за мирные методы урегулирования противоречий между странами, поскольку «необходимо совместными усилиями поддерживать всеобщие мир и стабильность».

29 марта Politico написала, что Китай и США пытаются создать силовые блоки, используя украинский конфликт как причину. Однако действия Вашингтона по вовлечению стран мира в противостояние с Китаем терпят поражение.

Председатель КНР Си Цзиньпин 20 марта отметил, что проявления гегемонии, деспотизма и травли наносят серьезный ущерб всему миру. Политик подчеркнул, что на сегодняшний день в приоритет вышли многополярность, взаимное сотрудничество, экономическая глобализация и демократизация внешних связей.

До этого, 19 апреля, президент России Владимир Путин в своей статье для китайской газеты «Жэньминь Жибао» написал, что односторонние санкции в отношении Москвы являются неприемлемым шагом со стороны Запада. Он решительно осудил любые действия, направленные на сдерживание развития страны и ущемление национальных интересов.

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