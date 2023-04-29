Пушков оценил вероятность начала санкционной войны Запада против Китая

Сенатор Алексей Пушков 28 апреля оценил вероятность начала санкционной войны США против Китая, комментируя слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Как указал Салливан, 80% критически важных полезных ископаемых перерабатываются Китаем.

«США полностью зависят от ввоза 14 редкоземельных минералов. 80% этих минералов в страны ЕС поставляет Китай. Прекращение поставок угрожает остановкой автомобильной промышленности и производства электромобилей», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, на Западе «20 раз подумают, прежде чем начинать санкционную войну против Китая». Он считает, что редкоземельные ценности могут оказаться для западных стран важнее его «официальных ценностей».

Ранее, 21 апреля, политолог-американист Малек Дудаков рассказал «Известиям», что полномасштабной экономической войны в ближайшее время между США и Китаем не прогнозируется.

В этот же день Пушков заявил, что Вашингтон подал важный сигнал, заявив, что США не готовы отказаться от экономического сотрудничества с Китаем. Подобные реплики говорят о том, что американская сторона в любом случае окажется в проигрыше.

Так сенатор прокомментировал слова министра финансов США Джанет Йеллен, которая назвала полный разрыв с Китаем «катастрофой для обеих стран» и «дестабилизирующим фактором для остального мира».

18 апреля газета Politico сообщила, что администрация Белого дома готовится объявить о «беспрецедентных» ограничениях американских инвестиций в Китай. Это направлено на сдерживание технологического и военного развития Пекина.

Премьер Госсовета КНР Ли Цян 30 апреля заявил, что мир должен противостоять односторонним санкциям и образованию конфликтующих блоков. Пекин выступает за мирные методы урегулирования противоречий между странами, поскольку «необходимо совместными усилиями поддерживать всеобщие мир и стабильность».

29 марта Politico написала, что Китай и США пытаются создать силовые блоки, используя украинский конфликт как причину. Однако действия Вашингтона по вовлечению стран мира в противостояние с Китаем терпят поражение.

Председатель КНР Си Цзиньпин 20 марта отметил, что проявления гегемонии, деспотизма и травли наносят серьезный ущерб всему миру. Политик подчеркнул, что на сегодняшний день в приоритет вышли многополярность, взаимное сотрудничество, экономическая глобализация и демократизация внешних связей.

До этого, 19 апреля, президент России Владимир Путин в своей статье для китайской газеты «Жэньминь Жибао» написал, что односторонние санкции в отношении Москвы являются неприемлемым шагом со стороны Запада. Он решительно осудил любые действия, направленные на сдерживание развития страны и ущемление национальных интересов.