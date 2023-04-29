Минимум три человека погибли в результате стрельбы в Филадельфии
По меньшей мере три человека стали жертвами стрельбы в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщило местное отделение ABC со ссылкой на правоохранителей.
Инцидент произошел в районе Лоункрест около 15:30 (22:30 мск). Трое пострадавших, по данным полиции, скончались на месте.
Также известно, что один человек был госпитализирован. Более подробной информации о его состоянии нет.
Обстоятельства случившегося устанавливаются. Сообщений о задержании подозреваемых не поступало.
Ранее, 23 апреля, двух человек доставили в больницу с тяжелыми травмами после стрельбы на Аллее славы в Голливуде (США). Отмечается, что шесть неизвестных вышли из машины возле магазина, затем один из них открыл огонь.