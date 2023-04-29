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Акула напала на серфера на побережье Западной Австралии

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Фото: ABC
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У побережья австралийского штата Западная Австралия 1,5-метровая акула напала на профессионального серфера, мужчина выжил. Об этом сообщает ABC.

Об инциденте, который произошел еще 23 апреля, рассказал друг пострадавшего, ставший свидетелем нападения. 30-летний мужчина занимался серфингом на пляже Люси к югу от Джералдтона.

«Макс был передо мной, и он просто сидел сзади, и акула вышла из-под него и напала на него», — сказал друг пострадавшего.

Он добавил, что акула, предположительно 1,5-метровый бронзовый китобой, прижала правую руку мужчины к доске для серфинга. Затем серфер ударил акулу несколько раз и, превозмогая боль, поплыл к берегу.

Пострадавшего доставили в больницу, где зашили раны. Это было первое зафиксированное нападение акулы в городе на Среднем Западе за более чем 10-летие, добавили в статье.

Ранее, 6 марта, на пляже Пьедаде в бразильском штате Пернамбуку акула напала на девушку. Подвергшуюся нападению Кейлан Тимотео Фрейтас вытащили из воды другие отдыхающие, она была шокирована и истекала кровью. Как стало известно 9 марта, в больнице ей ампутировали руку.

До этого, в феврале, сообщалось, что на тихоокеанском острове Новая Каледония акула напала на 59-летнего туриста из Австралии. Мужчина скончался от полученных травм.

После произошедшего мэр города Нумеа Соня Лагард поручила закрыть большинство пляжей в этом районе и отловить тигровых и бычьих акул в близлежащих водах.

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