У Москвы есть средства, необходимые для проведения спецоперации по защите Донбасса. Такое мнение 27 апреля высказал начальник Генерального штаба Войcка польского Раймунд Анджейчак во время стратегических дебатов в Бюро национальной безопасности.

По его словам, все признаки — будь то динамика расходов или используемые финансовые инструменты — указывают на то, что деньги у России не закончатся.

Между тем перспективы Украины в данном контексте скорее удручают, отметил Анджейчак. Ресурсы, которые Запад предоставляет Киеву, тратятся с огромной скоростью, и это не может не вызывать беспокойства.

«У нас банально нет боеприпасов. Промышленность не только не готова поставлять на Украину технику, но и не может пополнять наши собственные запасы, которые стремительно тают», — цитирует Do Rzeczy.

Тем не менее, ряд иностранных правительств до сих пор пребывает в иллюзиях на этот счет, игнорируя тревожные сигналы, заключил начальник Генштаба Польши.

Ранее, 27 апреля, издание Newsweek привело прогнозы экспертов по украинскому конфликту. Отмечалось, что обнародованные секретные разведданные Пентагона выявили озабоченность официальных лиц США по поводу того, что сеть противовоздушной обороны Украины ослаблена российскими беспилотниками и ракетными залпами. Кроме того, стала доступна информация об острым дефиците ряда позиций вооружений, которые международные партнеры Украины не смогли или не захотели устранить.

Тогда же бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии наступать из-за нехватки оружия, личного состава и ракет, бьющих на расстояние 150 км.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.