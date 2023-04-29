Минобороны рассказало о подвигах российских военнослужащих в ходе СВО

Минобороны РФ 29 апреля сообщило о новых героических поступках российских солдат, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

В оборонном ведомстве отметили мужество гвардии лейтенанта Николая Катунина. В ходе освобождения населенного пункта от Вооруженных сил Украины (ВСУ) десантно-штурмовое подразделение под его командованием столкнулось с превосходящей группой противника. Грамотно используя условия местности, служащие ВС РФ заняли выгодные огневые позиции и вступили в бой.

Внезапная атака подчиненных Катунина дезориентировала неприятеля и сковала дальнейшие действия. В результате напряженного противостояния боевики ВСУ понесли значительный ущерб в живой силе и бронетехнике. Кроме того, благодаря отважным действиям гвардии лейтенанта и его товарищей, был уничтожен склад националистов с припасами к стрелковому оружию и гранатометам.

Также на поле боя отличился прапорщик Алим Дзамихов. Он передвигался в составе автомобильной роты, когда противник открыл минометный огонь по колонне. В результате обстрела часть техники ВС РФ вышла из строя. Рискуя жизнью и здоровьем, Дзамихов приступил к эвакуации личного состава и организовал погрузку военнослужащих в исправный автомобиль.

Уверенно маневрируя по пересеченной местности в темное время суток, прапорщик доставил сослуживцев в безопасное место. Самоотверженность и профессионализм Дзамихова позволили спасти жизни более чем 35 людям, включая раненых бойцов, а также минимизировать последствия вражеского удара.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские силы уничтожили до 300 солдат ВСУ на донецком направлении.

В ночь на 27 апреля ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов ВСУ. На купянском направлении служащие ВС РФ поразили подразделения украинской армии в районах населенных пунктов Двуречная, Фиголевка, Ягодное, Першотравневое и Табаевка Харьковской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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