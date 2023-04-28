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Пожар в курганском селе Юрахлы полностью потушили

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Фото: У МЧС России по Курганской области
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Пожар в селе Юрахлы Курганской области полностью потушен. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба МЧС России.

Отмечается, что природный пожар добрался до села ранее в этот день. Огонь тушили вертолет Ми-8 и пожарный поезд. Возгорание удалось ликвидировать, информации о пострадавших не поступало.

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28 апреля МЧС России заявило, что в Курганской области свыше половины пожаров, которые произошли за минувшие сутки, ликвидированы, остальные локализованы. Пожарная обстановка в регионе остается трудной, но контролируемой, добавили в министерстве.

В экстренных службах Курганской области сообщили, что за последние сутки в регионе сгорело более 130 строений в трех населенных пунктах. При этом угроза населенным пунктам из-за пожаров уже снята, сообщили в МЧС РФ. Также отмечалось, что полностью ликвидирован пожар в микрорайоне Утяк в Кургане. В борьбе с природными пожарами участвуют 438 человек и 122 единицы техники.

Кроме того, «Известия» показали работу пожарного поезда, который был задействован в борьбе с огнем в Курганской области. Состав Южно-Уральской железной дороги прибыл в поселок Юрахлы Варгашинского района, где произошло крупное возгорание. Огонь подобрался вплотную к путям.

Тогда же в Юрахлах загорелись хозпостройки на площади 800 кв. м. Площадь возгорания составила 100 га, в связи в чем жители населенного пункта были эвакуированы. Для тушения пожара был также направлен вертолет Ми-8 МЧС. В 11:39 огонь удалось локализовать.

С 27 апреля на территории Кургана был введен режим ЧС из-за лесных пожаров.

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