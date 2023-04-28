В офисе Зеленского призвали Китай дистанцироваться от России

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк 28 апреля заявил, что решение Китая дистанцироваться от России поможет стране сохранить экономическое влияние в мире.

«Год Китай не мог определиться с позицией, и сейчас ему предстоит сделать выбор: или он работает в рамках, определенных международным правом, и тогда замещает Россию в полном смысле этого слова, или Китай продолжает стоять в стороне — и тогда он постепенно будет терять свое влияние, в том числе и экономическое», — сказал он в эфире телеканала «Рада».

Кроме того, он призвал правительство КНР не участвовать в российском военно-промышленном комплексе и «не выступать в качестве российского информационного или дипломатического агента».

Днем ранее, 27 апреля, президент РФ Владимир Путин сообщил о договоренности с китайским лидером Си Цзиньпином, которая предполагает сотрудничество двух государств в сфере высоких технологий. По его словам, речь идет об обмене информацией и поддержке развития рынка на уровне правительства.

Накануне состоялись телефонные переговоры Зеленского и Си Цзиньпина. Позже в офисе украинского президента отметили, что планы Киева и Пекина по мирному урегулированию имеют общие точки соприкосновения.

Президент Украины, в свою очередь, сообщил, что в ходе телефонного разговора, который проходил в течение часа. Обсуждался комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений с КНР. После переговоров газета Global Times написала, что состоявшийся разговор демонстрирует факт отношения к Китаю как к влиятельному посреднику в контексте украинского конфликта.

До этого, 21 апреля, официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, третьи страны не имеют права вмешиваться в двусторонние отношения КНР и России. Он уточнил, что Россия и КНР развивали новый тип отношений между странами, основанный на мирном сосуществованим и взаимовыгодном сотрудничестве.

Еще 31 марта МИД России представил актуальную концепцию внешней политики. Отмечалось, что особо важное значение в настоящее время придается углублению связей и координации с дружественными суверенными глобальными центрами силы — Китаем и Индией.

Путин 21 марта заявил, что Россию и Китай связывают узы добрососедства, а отношения между двумя странами в данный момент находятся на наивысшем уровне.