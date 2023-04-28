Три человека пострадали в результате поножовщины в Тульской области
В городе Донской три человека получили ножевые ранения в ходе конфликта. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.
«Экипаж вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тульской области получил сообщение от дежурного по ОМВД о том, что на улице Октябрьской неизвестный напал с ножом на троих мужчин», — говорится в публикации ведомства.
По предварительной информации, стычка произошла на фоне личной неприязни между участниками. В разгар ссоры один из мужчин достал нож и набросился на оппонентов. Одному из пострадавших потребовалась госпитализация, другие отделались легкими порезами.
Агрессором оказался ранее судимый местный житель. Он был вскоре задержан по горячим следами и доставлен в отдел полиции. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее, 20 апреля, сообщалось, что житель города Кузнецке Пензенской области в ходе бытового конфликта нанес ножевые ранения своей девушке. Злоумышленник признался в содеянном, теперь ему грозит до двух лет лишения свободы. Отмечается, что жизни пострадавшей вне опасности — ее травмы оказались легкими.