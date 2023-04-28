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В Великобритании допустили превосходство юаня над долларом

В Великобритании допустили превосходство юаня над долларом

The Economist: доллар еще влияет на мировую экономику, но юань становится все сильнее
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Юань продолжает набирать силу и может избавиться от американской валюты. Об этом 27 апреля сообщает The Economist.

Отмечается, что доллар по-прежнему остается востребованным на мировом рынке, однако американские санкции могут подорвать его гегемонию. К тому же некоторые страны уже сейчас предпочитают обходиться без этой валюты в торговле.

«Время от времени возникает спрос на альтернативную резервную валюту, и рынок переполняют предсказания о неминуемой кончине доллара. Становится всё более очевидным, что отдельные страны могут обойти господствующую систему, если они действительно этого захотят. Хотя российская экономика была ранена санкциями, она не пострадала отчасти потому, что 16% ее экспорта теперь оплачивается в юанях», — говорится в материале.

Авторы статьи указали на то, что набирает обороты и китайская альтернатива межбанковского обмена сообщениями SWIFT. Китай переключает всё большую часть двусторонней торговли на расчеты в юанях, что оказывается проще, чем заменить доллар в торговых потоках между другими странами.

Многие западные фирмы теперь торгуют с КНР в юанях. Кроме того, «перемещение денег по всему миру без участия США в дальнейшем упростят новые технологии цифровых платежей и цифровые валюты центральных банков», добавило издание.

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В числе наиболее вероятных претендентов — китайский юань и гонконгский доллар

Ранее в этот день заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил о почти полном уходе российских корпораций от расчетов в долларах. Эту тенденцию можно объяснить блокировкой российских счетов за границей, а также длительной проверкой платежей на соответствие санкциям и отсутствием желания использовать такую валюту, поскольку она может и не дойти до адресата, добавил он.

Кроме того, 27 апреля, специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов рассказал «Известиям», что прокомментировал решение Аргентины насчет оплаты импорта из Китая в юанях. Он отметил, что это решает вопросы с эффективным поддержанием резервов Центробанка страны при обеспечении поставок товаров и с сохранностью средств.

Днем ранее агентство Bloomberg написало, что Пекин продолжил дедолларизацию, расширяя использование своей валюты в трансграничных расчетах. Так, доля юаня в них достигла рекордного показателя в 48% от всех платежей.

24 апреля министр финансов России Антон Силуанов заявил, что использование национальной валюты в расчетах является приоритетом для Российской Федерации на текущий момент. По мнению главы Минфина, доллар стал опасным.

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