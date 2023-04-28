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Леклер выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана «Формулы-1»

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Фото: Global Look Press/Dppi/Dppi
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер 28 апреля показал лучшее время в квалификации четвертого этапа чемпионата «Формулы-1» в рамках Гран-при Азербайджана.

Он проехал лучший круг за 1 минуту 40,203 секунды. Теперь он будет стартовать с первой позиции в гонке, которая состоится 30 апреля.

Второе место занял пилот «Ред Булл» из Нидерландов Макс Ферстаппен (+0,188), третьим стал его партнер по команде мексиканский гонщик Серхио Перес (+0,292).

Квалификация дважды прерывалась красными флагами. Первый раз из-за того, что гонщик «Альфа Таури» Ник де Врис врезался в барьеры в первом сегменте сессии. Второй раз, когда пилот «Альпин» Пьер Гасли заехал в барьеры в третьем повороте за несколько минут до конца сегмента, сообщает «Спорт-Экспресс».

Сессия определила стартовый порядок воскресной гонки. Квалификация к спринту и сам спринт пройдут в субботу, 29 апреля.

Этап Гран-при будет проходить с 28 по 30 апреля на городской трассе Баку. Там гонки проходят с 2017 года.

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Ранее в этот день Ферстаппен стал лучшим в первой сессии свободных заездов четвертого этапа чемпионата «Формулы-1» в рамках Гран-при Азербайджана. Его результат в лучшем круге составил 1 минуту 42,315 секунды. Вторым пришел Леклер, который отстал от него на 0,037 секунды. Третьим стал Перес (+0,139).

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