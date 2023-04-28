В ООН призвали не бить по гражданской инфраструктуре после обстрелов Донецка

Мирные граждане и гражданская инфраструктура не должны подвергаться обстрелам. Об этом 28 апреля заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик после ударов по Донецку со стороны Украины.

«Важно напомнить, что мирные граждане и гражданская инфраструктура должны быть защищены согласно международному гуманитарному праву. Они никогда не должны подвергаться ударам», — приводит его слова телеканал Al Jazeera.

Исполняющий обязанности координатора ООН по гуманитарным вопросам на Украине Мэтью Холлингсворт также призвал прекратить атаки на мирные районы.

Ранее в этот день мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о попадании снаряда в маршрутное такси. По последним данным, погибли девять человек, в том числе один ребенок. Ранения различной степени тяжести получили 16 человек.

Кроме того, под обстрел попали Куйбышевский и Киевский районы города. Всего противник выпустил 10 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Некоторые из них упали около ТРЦ «Донецк-Сити».

В Киевском районе был также зафиксирован прилет в республиканский стадион «Олимпийский». Вражеский снаряд также попал в здание Республиканского травматологического центра.

Также 28 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по центру Донецка две ракеты из РСЗО. Снаряды упали в районе Дворца бракосочетания.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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