В доме на Невском проспекте в Санкт-Петербурге загорелась кровля
В Санкт-Петербурге в одном из домов на Невском проспекте 28 апреля произошел пожар. Как выяснили «Известия», в здании с кинотеатром и гостиницей загорелась кровля.
На кадрах видно, что с крыши здания валит густой дым, также слышны звуки сирены экстренных служб.
Данных о пострадавших нет.
17 марта на кухне в номере отеля на Тверской улице в Москве вспыхнул пожар. Из здания эвакуировали 10 человек. В результате возгорания никто не пострадал.