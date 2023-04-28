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В доме на Невском проспекте в Санкт-Петербурге загорелась кровля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Санкт-Петербурге в одном из домов на Невском проспекте 28 апреля произошел пожар. Как выяснили «Известия», в здании с кинотеатром и гостиницей загорелась кровля.

На кадрах видно, что с крыши здания валит густой дым, также слышны звуки сирены экстренных служб.

Данных о пострадавших нет.

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17 марта на кухне в номере отеля на Тверской улице в Москве вспыхнул пожар. Из здания эвакуировали 10 человек. В результате возгорания никто не пострадал.

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