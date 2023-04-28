Патриарх Кирилл подписал указ о лишении Андрея Кураева священного сана

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал указ о лишении Андрея Кураева священного сана. Об этом сам Кураев уведомил в своем Telegram-канале 28 апреля.

Бывший диакон Русской православной церкви обнародовал одну фотографию, на которой изображен документ, подписанный патриархом. Причина извержения из сана — нераскаяние Кураева, говорится в указе.

«В связи с тем, что за более чем два года <…> Вы не проявили ни на словах, ни на делах признаков раскаяния <…> прекращается действие упомянутого моратория (на издание указа об извержении из сана)», — сказано в документе.

В декабре 2020 года епархиальный суд лишил Кураева сана. До этого его запретили в служении. Решение суда в силу не вступало. Причиной решений извержения из сана стало опубликованное в блоге Кураева оскорбление почившего протоиерея Александра Агейкина, а также «признаки хулы на церковь».

В патриархии подчеркивали, что дисциплинарная комиссия рассматривала поведение Кураева еще в 2015 году, однако его поведение не поменялось. Сам Кураев говорил, что обвинения епархиального суда не обоснованы.

Андрей Кураев — богослов, православный публицист и миссионер. Он прославился своими критическими высказываниями в отношении своих коллег и церковного начальства.