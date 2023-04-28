Десятилетний ребенок умер во время игры с карабином отца
В Амурской области ребенок погиб во время игры с охотничьим карабином, сообщает источник «Известий» 28 апреля.
По данным собеседника, отец был оружейником, занимался починкой охотничьих ружей и сам охотился. Именно у него 12-летний и 10-летний сыновья и взяли карабин КО 91/30, предназначенный для охоты на крупного зверя.
Игры с оружием в конечном итоге обернулись травмой, несовместимой с жизнью. Спасти 10-летнего мальчика не удалось.
Ранее, 26 апреля, в городе Пушкино Московской области двухлетний ребенок случайно выстрелил себе в лоб из травматического пистолета «Оса». Для оказания медицинской помощи была направлена бригада реанимации скорой помощи. Медики диагностировали у мальчика перелом кости свода черепа. Ребенок находится в больнице.