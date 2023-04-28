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В лесах Верхневолжья установят 40 комплексов «Пожарный сторож»

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Тверская область закупит 40 комплексов «Пожарный сторож» для мониторинга пожарной обстановки в лесах. Соответствующее решение было принято на региональной бюджетной комиссии, сообщает пресс-служба правительства области 28 апреля.

Комплексы «Пожарный сторож» с программным обеспечением «Лесохранитель» автоматически распознают возгорания и отправляют соответствующий сигнал в диспетчерскую службу. Полученные данные содержат изображение и координаты выявленной термоточки.

Четыре десятка новых комплексов установят на различных площадках в лесных массивах, пишут «Тверские ведомости». Они помогут обнаружить пожары на ранней стадии.

С начала пожароопасного сезона в Тверской области уже неоднократно фиксировались возгорания сухой растительности. В большинстве случаев возгорания происходят по вине людей. В сухую погоду они жгут мусор и траву на приусадебных участках, в местах отдыха и на обочинах дорог.

Ранее в апреле руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников в интервью «Известиям» рассказал, что россияне смогут узнавать о запретах и ограничениях на посещение лесов через портал госуслуг, сервис должен заработать в ближайшие недели. Ограничения доступа в лес вводят региональные власти в зависимости от погодных условий.

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