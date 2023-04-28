Следователи предъявили обвинение фигурантам дела о пожаре в Сосьве

Предъявлено обвинение двум фигурантам уголовного дела о пожаре в свердловском поселке Сосьва, в результате которого погибли два человека и сгорело примерно 120 домов, передает 28 апреля региональное управление Следственного комитета РФ.

«29-летнему начальнику местной пилорамы предъявлено обвинение по ст. 168 УК РФ («Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности») и ч. 3 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»), — говорится в пресс-релизе.

Второму фигуранту, 40-летнему специалисту по пожарной безопасности управления гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского городского округа, предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 219 УК РФ и ч. 3 ст. 293 УК РФ — «Халатность, повлекшая причинение смерти двум лицам, особо крупного ущерба и существенное нарушение прав граждан и организаций».

О задержании обвиняемых сообщалось 27 апреля.

25 апреля в поселке Сосьва загорелись отходы деревообработки. На тушение пожара были направлены вертолет и группировка пожарных. В МЧС заявили, что быстрому распространению огня способствовали порывы ветра и большое количество сухой растительности.

Погибли два человека — мужчина и женщина. По данным «Известий», один из погибших — Юрий Ж. 1961 года рождения. Предварительно, за день до трагедии ему исполнилось 62 года. Сообщалось, что без крова осталось около 660 человек.

26 апреля было возбуждено два уголовных дела.

На следующий день стало известно, что власти Свердловской области выделят 95 млн рублей пострадавшим от пожара в Сосьве. Губернатор области Евгений Куйвашев также поручил восстановить жилой фонд поселка в течение одного строительного сезона.